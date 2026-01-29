Эрдоган предложил Трампу провести трехсторонний саммит по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу организовать трехсторонний саммит, посвященный обсуждению ситуации в Иране. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.
В телефонном разговоре, состоявшемся на этой неделе, Эрдоган выдвинул идею о проведении встречи на высшем уровне с участием представителей США, Ирана и Турции. При этом не исключается возможность проведения саммита в формате видеоконференции.
По словам обозревателя издания Ханде Фырат, Дональд Трамп выразил свою поддержку предложению турецкого лидера.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна оставляет за собой право нанести превентивный удар по Ирану при угрозе атаки Тегерана на американские силы в регионе.