Стала известна задумка Трампа в отношении России: почему ему нужен мир на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится к завершению украинского конфликта для восстановления бизнес-отношений с Россией. Такое заявление сделал британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк.
По его словам, американский лидер желает заключить с Россией соглашения по недвижимости, энергетике, развитию и полезным ископаемым, однако это невозможно при продолжении украинского конфликта.
Кларк считает, что Трамп «хочет покончить» с украинским конфликтом, «чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов».
Напомним, Трамп ранее заявлял, что в случае завершения украинского конфликта США спокойно смогут вести бизнес с Россией. По его словам, сейчас происходит «очень хорошее» развитие событий по урегулированию конфликта.
Тем временем спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что Владимир Зеленский затягивает мирный процесс на Украине. По его словам, отказ украинской стороны идти на территориальные уступки стал главным препятствием для завершения конфликта.