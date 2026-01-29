Евросоюз сознательно разгоняет тему «российской угрозы»: чиновники бояться назвать реального врага

Европейский союз сознательно нагнетает тему «российской угрозы», чтобы консолидироваться и оправдать милитаризацию, избегая называть главной проблемой США. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.
При этом подготовка ЕС к возможному конфликту действительно ускоряется. В Брюсселе обсуждают увеличение оборонного бюджета на сотни миллиардов евро.
Федор Лукьянов полагает, что европейцы осознали, что не могут больше полагаться на защиту США. Евробюрократы, по его словам, боятся прямо назвать Вашингтон главной угрозой, поэтому используют образ России и Китая для консолидации и оправдания наращивания вооружений.
«Долгое время европейцы считали, что их защитят США. Теперь об этом можно забыть. Американцы не понимают, зачем им союзники, которые не хотят поддерживать их инициативы», — уточнил Лукьянов.
Эксперт заключает, что пока неясно, удастся ли ЕС укрепить безопасность без опоры на американцев. Однако антироссийская пропаганда и общая нестабильность в мире могут помочь в этом некоторым странам союза.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Европа более не является ключевым центром внешнеполитического притяжения США. По её словам, трансатлантические отношения претерпели безвозвратные изменения.