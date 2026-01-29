Китай и Британия должны укреплять диалог, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Китай и Великобритания на фоне нестабильности в мире должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине.
«В настоящее время международная обстановка сложна и нестабильна, Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН и крупнейшими мировыми экономиками, должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, а также для содействия социально-экономическому развитию обеих стран», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.