Китай и Британия должны укреплять диалог, заявил Си Цзиньпин

«В настоящее время международная обстановка сложна и нестабильна, Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН и крупнейшими мировыми экономиками, должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, а также для содействия социально-экономическому развитию обеих стран», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.