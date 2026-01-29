Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой взамен гарантий безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
В среду госсекретарь США Марко Рубио отметил, что рабочим группам, участвующим в переговорах, остается решить территориальный вопрос. Он утверждает, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание «небольшого контингента» европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они «бесполезны».
Переговоры по Украине
В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.