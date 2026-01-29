Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева

Каллас допустила территориальные уступки Киева взамен гарантий безопасности.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой взамен гарантий безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать», — рассказала она перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

В среду госсекретарь США Марко Рубио отметил, что рабочим группам, участвующим в переговорах, остается решить территориальный вопрос. Он утверждает, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание «небольшого контингента» европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они «бесполезны».

Переговоры по Украине

В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше