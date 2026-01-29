Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать», — рассказала она перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.