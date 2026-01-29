Reuters: Вашингтон вернул Венесуэле захваченный танкер M/T Sophia

Соединённые Штаты впервые вернули Венесуэле один из семи ранее задержанных нефтяных танкеров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, американские официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, подтвердили, что речь идёт о супертанкере M/T Sophia, зарегистрированном под панамским флагом. При этом причины возврата судна не раскрываются.
Чиновник, с которым связывались журналисты, также затруднился ответить, находилась ли на борту возвращённого танкера нефть.
24 января президент США Дональд Трамп заявил, что американцы выгрузили венесуэльскую нефть с семи задержанных танкеров.
Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что двух российских моряков, которые находились на захваченном США нефтяном танкере «Маринера», отпустили на свободу.