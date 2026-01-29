Администрация Трампа упростила правила ядерной безопасности для новых реакторов

«Администрация Трампа пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности. Серьёзные изменения были внесены для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения», — говорится в материале.
По данным радиостанции, новая версия документов содержит на 750 страниц меньше, а сокращения коснулись требований безопасности. В частности, ослаблены меры защиты грунтовых вод и окружающей среды. В министерстве энергетики США заявили, что это сокращение ненужных нормативных барьеров будет способствовать инновациям, не ставя под угрозу безопасность, и пообещали опубликовать документы «позже в этом году».
Пересмотренные документы были направлены компаниям, деятельность которых регулирует администрация, но не обнародованы для широкой публики.
Ранее Соединённые Штаты провели успешные испытания тактической термоядерной авиабомбы B61−12. Как уточнила Сандийская национальная лаборатория при Министерстве энергетики США, истребители пятого поколения F-35 осуществляли доставку и сброс боеприпасов. Мероприятия были названы «значимой вехой в оценке эффективности вооружения».
