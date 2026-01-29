Ричмонд
Администрация Трампа упростила правила ядерной безопасности для новых реакторов

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности, не раскрыв новые правила общественности. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает радиостанция NPR.

«Администрация Трампа пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности. Серьёзные изменения были внесены для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения», — говорится в материале.

По данным радиостанции, новая версия документов содержит на 750 страниц меньше, а сокращения коснулись требований безопасности. В частности, ослаблены меры защиты грунтовых вод и окружающей среды. В министерстве энергетики США заявили, что это сокращение ненужных нормативных барьеров будет способствовать инновациям, не ставя под угрозу безопасность, и пообещали опубликовать документы «позже в этом году».

Пересмотренные документы были направлены компаниям, деятельность которых регулирует администрация, но не обнародованы для широкой публики.

Ранее Соединённые Штаты провели успешные испытания тактической термоядерной авиабомбы B61−12. Как уточнила Сандийская национальная лаборатория при Министерстве энергетики США, истребители пятого поколения F-35 осуществляли доставку и сброс боеприпасов. Мероприятия были названы «значимой вехой в оценке эффективности вооружения».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

