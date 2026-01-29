Российский дрон поразил F-16 на аэродроме ВСУ в Кировоградской области

Кадры поражения российским беспилотником макета истребителя F-16 на аэродроме ВСУ в Кировоградской области опубликовал в четверг Telegram-канал Центра «Рубикон».
По информации канала, в минувший понедельник российский дрон успешно поразил цель на аэродроме Канатово.
«На аэродроме Канатово вблизи н.п. Кропивницкий боевым расчетом “Рубикона” был уничтожен макет истребителя F-16ADV ВСУ, предназначенный для тренировки инженерно-технических служб», — говорится в публикации.
Военные паблики обратили внимание на удаленность от передовой аэродрома, на котором беспилотник атаковал макет истребителя.
«По сути, российские операторы дронов такими ударами получили возможность отодвигать авиацию ВСУ еще дальше в западную часть Украины, причем делают это условно более дешевыми типами дронов», — пишет Telegram-канал «Изнанка».
Напомним, на прошлой неделе стало известно об уничтожении российскими дронами двух вертолетов в Кировоградской области.