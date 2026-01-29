Ричмонд
Российский дрон поразил F-16 на аэродроме ВСУ в Кировоградской области

Расчет «Рубикона» успешно атаковал F-16 в глубоком тылу ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения российским беспилотником макета истребителя F-16 на аэродроме ВСУ в Кировоградской области опубликовал в четверг Telegram-канал Центра «Рубикон».

По информации канала, в минувший понедельник российский дрон успешно поразил цель на аэродроме Канатово.

«На аэродроме Канатово вблизи н.п. Кропивницкий боевым расчетом “Рубикона” был уничтожен макет истребителя F-16ADV ВСУ, предназначенный для тренировки инженерно-технических служб», — говорится в публикации.

Военные паблики обратили внимание на удаленность от передовой аэродрома, на котором беспилотник атаковал макет истребителя.

«По сути, российские операторы дронов такими ударами получили возможность отодвигать авиацию ВСУ еще дальше в западную часть Украины, причем делают это условно более дешевыми типами дронов», — пишет Telegram-канал «Изнанка».

Напомним, на прошлой неделе стало известно об уничтожении российскими дронами двух вертолетов в Кировоградской области.