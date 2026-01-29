В морской совет хотят включить 15 чиновников областного правительства

В Калининградской области собираются организовать морской совет при губернаторе. Согласно проекту указа, совет будет выполнять функции координационного и совещательного органа. В него войдут 35 членов, 15 из которых — это члены областного правительства. Об этом сообщает портал «Rugrad».
Совет формируется в соответствии с Морской доктриной РФ. Из этого положения формируется его функционал. В частности, в проекте указа отмечается, что цель совета — «реализация приоритетов национальной морской политики на калининградском региональном направлении», а одной из основных задач является «выработка и осуществление мер по реализации приоритетов национальной морской политики на региональном направлении».
Председателем совещательного органа станет губернатор Алексей Беспрозванных, а заместителями председателя — первый вице-губернатор Валерий Шерин и вице-премьер Александр Рольбинов (курирует инфраструктуру, градостроительную политику и транспорт). В частности, в состав совета планируется включить министра по культуре и туризму Андрея Ермака, министра молодежной политики Анну Мусевич, министра сельского хозяйства Артема Иванова, руководителя агентства по международным связям Александра Калькуту, заместителя министра образования Светлану Шишко, руководителя агентства по рыболовству Юрия Маслова, начальника правового управления Светлану Кудряшову и других.
В состав совета также должны войти заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Сергей Елисеев, командующий Балтийским флотом Сергей Липилин, начальник областной таможни Денис Партоменко, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и другие представители служб и ведомств. Кроме того, в состав планируют включить нового ректора КГТУ Альберта Мнацаканяна.
Предполагается, что в состав может также войти менеджмент портовых комплексов Калининградской области. В частности, в него будет включен Алексей Ткаченко — директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы Fesco.
Частных морских перевозчиков в совете будут представлять собственник ГК «Новик» Сергей Ошарский и директор по логистике Виктор Фоминский. Две компании, входящие в ГК «Новик», подали заявки на конкурсный отбор на распределение субсидий на морские перевозки по калининградскому направлению. «Новик Лайн» претендует на 4,97 млрд руб., а «Новик Логистик» — на 4,96 млрд руб.
В состав также планируется включить заместителя гендиректора «Оборонлогистики» Павел Аникин и начальника местного отделения ФГУП «Росморпорт» Андрея Мошкова.
Судостроительный завод «Янтарь» будет представлять начальник отдела маркетинга Александр Гуляев. В состав совета также должен войти первый заместитель генерального директора «Портовая инфраструктура» (оператор Калининградского рыбного порта) Дмитрий Макаров.