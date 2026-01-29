В морской совет хотят включить 15 чиновников областного правительства

Совет формируется в соответствии с Морской доктриной РФ. Из этого положения формируется его функционал. В частности, в проекте указа отмечается, что цель совета — «реализация приоритетов национальной морской политики на калининградском региональном направлении», а одной из основных задач является «выработка и осуществление мер по реализации приоритетов национальной морской политики на региональном направлении».