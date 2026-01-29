В России вступил в силу закон об обмене данными о детях мигрантов

В России начал действовать закон, который обязывает Министерство внутренних дел и образовательные ведомства быстро обмениваться сведениями о детях иностранных граждан. Как сообщил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в MAX, этот шаг направлен на упорядочивание миграционной сферы.
Новые правила устанавливают четкий порядок взаимодействия. Учебные заведения теперь должны передавать в МВД данные о зачислении или отчислении детей мигрантов, а также результаты их тестирования по русскому языку.
Со своей стороны, Министерство внутренних дел будет предоставлять органам образования информацию о регистрации этих детей по месту пребывания. Вячеслав Володин подчеркнул, что автоматический обмен данными повысит прозрачность и эффективность контроля за иностранными гражданами в стране.
По его мнению, этот механизм позволит гораздо оперативнее отслеживать, насколько законно пребывание ребенка и его родителей на территории России. Таким образом, система учета становится более целостной и управляемой.
Ранее в правительство России направили законопроект, предлагающий существенно увеличить штрафы за нарушение въезда и пребывания иностранных граждан. Размер взысканий предложили увеличить до 50 тысяч рублей.