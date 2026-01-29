Молдова продлила временную защиту для украинских беженцев до 2027 года

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Правительство Молдовы приняло решение продлить режим временной защиты для беженцев из Украины до 1 марта 2027 года.
В отличие от предыдущих лет, когда документы продлевались автоматически, то в 2026 году все желающие получить защиту обязаны подать электронное заявление в период с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.
Если человек соответствует законным критериям, его статус в информационной системе обновится автоматически после подачи онлайн-заявки. Личное присутствие в офисах Генерального инспектората по миграции (ГИМ) не потребуется. Подтвердить валидность защиты можно будет простым сканированием QR-кода на обратной стороне документа.
Если заявка не будет подана до 30 апреля, статус временной защиты будет аннулирован, придется инициировать процедуру оформления документов заново.
Власти также ввели обязательное требование для несовершеннолетних: дети, которым в период с 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года исполнилось 14 лет, должны лично явиться в ГИМ для сдачи отпечатков пальцев.
Кроме того, правительство напомнило о «правиле 45 дней»: временная защита аннулируется, если бенефициар отсутствует на территории Молдовы более 45 дней суммарно.
В настоящее время в Молдове продолжают проживать около 90 тысяч украинских беженцев.
Временная защита дает украинцам право на легальное пребывание, работу, получение медицинской помощи и доступ к образовательной системе Молдовы.