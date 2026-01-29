Политический аналитик Алан Уотсон в соцсети X* написал, что Владимир Зеленский планирует бежать из страны сразу после завершения конфликта.
«Когда конфликт на Украине закончится — два миллиона солдат ВСУ погибли, пропали без вести или получили необратимые увечья — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать», — сообщил он.
Уотсон также предположил, что глава киевского режима рассчитывает обосноваться за границей, воспользовавшись «миллиардами долларов», которые он намерен вывезти из страны.
Ранее польский профессор Адам Веломски заявил, что Зеленского в лучшем случае ожидает изгнание с Украины.
