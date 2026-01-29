Эксперт назвал итоги отчета Рубио по Украине тревожным сигналом

Промежуточные выводы по переговорам вокруг Украины, которые госсекретарь США Марко Рубио представил конгрессу, вызвали резкую реакцию в России. Как сообщает телеграм-канал военного блогера Алексея Живова, содержание доклада он оценил как крайне неблагоприятное.
По словам Живова, наиболее тревожными выглядят планы США добиваться размещения европейских воинских контингентов на территории Украины после завершения специальной военной операции, а также намерение заключить отдельный договор о безопасности между Киевом и Вашингтоном. Эти положения, по его оценке, создают прямые риски для безопасности приграничных российских регионов.
Блогер обратил внимание, что подобная позиция США выглядит особенно жестко на фоне требований Вашингтона по другим направлениям, включая стремление исключить любое российское присутствие в Венесуэле. В совокупности, как следует из его оценки, это указывает на сохранение конфронтационного курса.
Ранее, 28 января, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что число нерешенных вопросов по украинскому урегулированию сократилось до одного. Речь, по его словам, идет о территориальном аспекте конфликта, связанном с претензиями на Донецкую область.
