Эксперт назвал итоги отчета Рубио по Украине тревожным сигналом

По словам Живова, наиболее тревожными выглядят планы США добиваться размещения европейских воинских контингентов на территории Украины после завершения специальной военной операции, а также намерение заключить отдельный договор о безопасности между Киевом и Вашингтоном. Эти положения, по его оценке, создают прямые риски для безопасности приграничных российских регионов.