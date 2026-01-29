Ричмонд
Сибига заявил об «угрозе» нахождения российских миротворцев в ПМР

Киев готов рассматривать запросы Кишинева о «практическом сотрудничестве в сфере безопасности», дальнейшее нахождение российских миротворцев в Приднестровье «несет угрозу, которая становится все более очевидной», заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

Источник: Офис президента Украины

«Готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы», — сказал он.

В период распада СССР Молдавия объявила о своей независимости, Приднестровье тоже провозгласило независимость — от Молдавии — и поменяло название на Приднестровскую молдавскую республику.

До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость ПМР и считает ее частью Молдавии.

После окончания вооруженной фазы конфликта в ПМР находятся совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские контингенты от России, Республики Молдова и ПМР. До 2022 года туда входили также военные наблюдатели от Украины.

В 2023-м молдавский парламент внес поправки в Уголовный кодекс, согласно которым «сепаратизм» будет наказываться лишением свободы сроком от двух до пяти лет. С тех пор, как закон был принят, тираспольский переговорщик Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев.

В октябре президент Молдавии Майя Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР. Она также объявила о разработке программы для молдавских граждан, проживающих за рубежом и желающих «вернуться на родину».

Накануне Игнатьев заявил, что «Молдова блокирует диалог» по приднестровскому урегулированию. В ответ в Кишиневе заявили, что Тирасполь «вводит общественность в заблуждение», а власти ПМР «не выполняют своих обязательств».

На прошлой неделе Молдавия запустила процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ, которые позволят выйти из его состава.

