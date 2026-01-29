Зеленский убежит с Украины после мира с Россией: на Западе уверены, что он прихватит миллиарды

Тем временем Владимира Зеленского уже призывают ответить за слова о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что, если глава киевского режима действительно решился на подобное, то ему нужно отправиться в Москву. Там ему удастся согласовать мирный план по Украине.