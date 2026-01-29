Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается сбежать с Украины после завершения конфликта с Россией. Такое мнение выразил политический аналитик Алан Уотсон. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге в соцсети X.
По его мнению, украинский лидер будет стремиться покинуть страну сразу после окончания боевых действий. Причем Зеленский, уверен Уотсон, уже все продумал. В частности, предусмотрел, на что будет жизнь. Он планирует тратить миллиарды похищенных долларов. А жизни украинцев его не беспокоят.
«Когда (конфликт — прим.ред,) на Украине закончится — два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или необратимые увечья — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать», — написал Уотсон.
Тем временем Владимира Зеленского уже призывают ответить за слова о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что, если глава киевского режима действительно решился на подобное, то ему нужно отправиться в Москву. Там ему удастся согласовать мирный план по Украине.