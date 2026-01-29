«СВ»: российские военные освободили сумское село Белая Береза

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о проведении российскими подразделениями операции по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Военачальник сообщил, что в ходе этой операции российские военные освободили за последний месяц четыре населенных пункта, в том числе харьковские села Симоновка и Старица.