«СВ»: российские военные освободили сумское село Белая Береза

По информации источников, подразделения РФ сломили сопротивление боевиков ВСУ в Белой Березе в результате решительных наступательных действий.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Сумской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Белая Береза, сообщил в четверг связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск “Север” сломили сопротивление противника и освободили населенный пункт Белая Береза».

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о проведении российскими подразделениями операции по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Военачальник сообщил, что в ходе этой операции российские военные освободили за последний месяц четыре населенных пункта, в том числе харьковские села Симоновка и Старица.

Напомним, о переходе под контроль российских войск Симоновки было официально объявлено 23 января. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Старицы.

