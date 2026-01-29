Продвигающимся в Сумской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Белая Береза, сообщил в четверг связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск “Север” сломили сопротивление противника и освободили населенный пункт Белая Береза».
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о проведении российскими подразделениями операции по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Военачальник сообщил, что в ходе этой операции российские военные освободили за последний месяц четыре населенных пункта, в том числе харьковские села Симоновка и Старица.
Напомним, о переходе под контроль российских войск Симоновки было официально объявлено 23 января. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Старицы.