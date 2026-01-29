Ричмонд
Каллас: Киев готов к большим территориальным уступкам ради гарантий безопасности

На переговорах с Россией в обмен на гарантии безопасности Украина может согласиться на серьёзные территориальные уступки. Об этом перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Источник: Life.ru

«Если украинцы идут на очень жёсткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины», — сказала Каллас.

По её словам, любые уступки Украины должны рассматриваться как шаг к обеспечению безопасности и стабильности на остальной территории страны. Каллас добавила, что решения США и других союзников также должны учитывать этот аспект при переговорах.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки. Вашингтон также рассматривает возможность увеличения поставок вооружений Незалежной, если глава украинского режима Владимир Зеленский согласится на предлагаемые условия урегулирования. Ближайшая встреча по урегулированию конфликта состоится в воскресенье, 1 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

