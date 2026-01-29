Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после слов о проблемах с бюджетом города

Дмитриев посоветовал новому мэру Нью-Йорка Мамдани лучше планировать в связи с его жалобами на финансовые проблемы мегаполиса.

Источник: Аргументы и факты

Новый мэр американского города Нью-Йорка Зохран Мамдани должен уделять больше внимания централизованному планированию, поскольку с помощью этого процветает коммунизм и социализм, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Товарищ Мамдани должен лучше планировать — коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Так Дмитриев отреагировал на заявление этого чиновника о финансовых проблемах мегаполиса. По словам Мамдани, Нью-Йорк оказался в более худшем состоянии, чем во время мирового кризиса 2008 года. Мэр обвинил в сложившейся ситуации своих предшественников на посту главы города. Политик полагает, что их работа сопровождалась «вопиющей финансовой бесхозяйственностью».

Президент США Дональд Трамп считает Мамдани коммунистом. Новый глава Нью-Йорка, в свою очередь, позиционирует себя как «демократического социалиста».

Напомним, ранее Мамдани заявил, что каждый четвертый житель Нью-Йорка испытывает финансовые трудности, находясь за чертой бедности. При этом, как отметил мэр, несмотря на это, Нью-Йорк остаётся самым состоятельным и дорогостоящим городом в США.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Зохрана Мамдани
В этом материале — биография Зохрана Мамдани, американского политика и общественного деятеля угандийского происхождения. Собрали главное о жизни нового мэра Нью-Йорка.
Читать дальше