Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после слов о проблемах с бюджетом города

Так Дмитриев отреагировал на заявление этого чиновника о финансовых проблемах мегаполиса. По словам Мамдани, Нью-Йорк оказался в более худшем состоянии, чем во время мирового кризиса 2008 года. Мэр обвинил в сложившейся ситуации своих предшественников на посту главы города. Политик полагает, что их работа сопровождалась «вопиющей финансовой бесхозяйственностью».