Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после слов о проблемах с бюджетом города

Новый мэр американского города Нью-Йорка Зохран Мамдани должен уделять больше внимания централизованному планированию, поскольку с помощью этого процветает коммунизм и социализм, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Товарищ Мамдани должен лучше планировать — коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Так Дмитриев отреагировал на заявление этого чиновника о финансовых проблемах мегаполиса. По словам Мамдани, Нью-Йорк оказался в более худшем состоянии, чем во время мирового кризиса 2008 года. Мэр обвинил в сложившейся ситуации своих предшественников на посту главы города. Политик полагает, что их работа сопровождалась «вопиющей финансовой бесхозяйственностью».
Президент США Дональд Трамп считает Мамдани коммунистом. Новый глава Нью-Йорка, в свою очередь, позиционирует себя как «демократического социалиста».
Напомним, ранее Мамдани заявил, что каждый четвертый житель Нью-Йорка испытывает финансовые трудности, находясь за чертой бедности. При этом, как отметил мэр, несмотря на это, Нью-Йорк остаётся самым состоятельным и дорогостоящим городом в США.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.