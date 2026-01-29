Оуэнс слила «жизнерадостный звонок» вдовы Кирка после его убийства

Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс, которая ранее заявляла, что жена президента Франции Брижит Макрон сменила пол*, в новом видео на своем YouTube-канале слила телефонный разговор Эрики Кирк, жены убитого 10 сентября 2025 года политика Чарли Кирка, материал перевел aif.ru.
По словам Оуэнс, вдова беседовала через две недели после трагедии с сотрудниками Turning Point USA (ранее возглавлял Кирк, а после его смерти исполнительным директором и председателем совета директоров стала Эрика) и была слишком воодушевленной и жизнерадостной, она якобы даже смеялась.
«После убийства мы получили почти 100 000 заявок на вступление в гильдию, более 300 000 новых доноров, более 50 000 новых заказов на шляпы. Я перечисляю это, потому что хочу показать масштаб, ведь мы не просто сидим и смотрим в стену, пытаясь понять, что нам делать. Я в восторге», — заявила Эрика в разговоре, слитом Оуэнс.
Затем Эрика заявила, что смотрит с оптимизмом в будущее, но признала, что её энтузиазм может показаться странным в сложившихся трагических обстоятельствах.
«От всего этого у меня мурашки по коже. Это очень странно. Это даже как-то связано с идеей о том, что Чарли на небесах и смотрит вниз, и со смехом. Я не знаю. Я чувствую себя так же, как и вы, и мне некомфортно», — прокомментировала активистка.
Автор материала подчеркивает, что критика Оуэнс в адрес Эрики после слитого звонка стала последней в череде публичных нападок. Она обвиняет вдову в том, что та использует наследие Чарли для продвижения и обогащения себя, а также для того, чтобы направить TPUSA в сторону, которую никогда не планировал её покойный основатель.
Напомним, Кирка убили 10 сентября 2025 года, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.