Что известно о «большой армаде», которую США направили к Ирану

«Эта мощность на сегодняшний день составляет более тысячи единиц. То есть одномоментно вы можете запустить тысячу ракет — крылатых, баллистических, противокорабельных и так далее. В общем-то, весь арсенал, который есть на вооружении, которого требует поражение целей на территории Ирана, он может быть сразу в тысячу единиц. И это, естественно, сразу ставит не то что на кризис, а на критическую инфраструктуру иранское ПВО, которое еще с июня 25-го года не восстановилось…», — подчеркнул эксперт.