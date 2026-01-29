Что известно о «большой армаде», которую США направили к Ирану

Состав «большой армады»
Возглавляет «большую армаду» авианосец Abraham Lincoln. Ударная группа с ним в составе уже находится на Ближнем Востоке и ждет распоряжений командования. До берегов Юго-Восточной Азии силы Пентагона добирались больше недели, пишет Русская служба «Би-би-си» (BBC*).
Точное место дислокации американского флота и авиации не раскрывается, но сервис FlightRadar24 зафиксировал полет конвертоплана Osprey, базирующегося на авианосце, между точкой в Индийском океане рядом с территорией Омана и сушей. Предположительно, он сейчас находится примерно в 800 километрах от иранского берега.
Авианосец Abraham Lincoln по сути является плавучим аэродромом, на нем могут размещаться до 90 самолетов и вертолетов. Как сообщает «Интерфакс», на американском флагмане сейчас размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.
В состав авианосной группы могут входить истребители F-15. По данным службы проверки фактов BBC* Verify, американские самолеты вылетели с аэродрома на территории Великобритании «Лейкенхит», а затем их маршрут пролегал над Критом и в восточном Средиземноморье.
Кроме того, «большая армада» включает вспомогательные корабли, три эсминца USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen с установками для запуска крылатых ракет Tomahawk. Издание The Jerusalem Post уточняет, что в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке также находятся ракетные эсминцы USS Mitscher, USS McFaul и USS Roosevelt.
Базы США вокруг Ирана
«Большая армада» военных кораблей с авиацией — не единственные силы США в регионе. По данным из открытых источников, рядом с Ираном у американцев сосредоточено восемь военных объектов, в том числе база авиации и флота «Аль-Удейд» в Катаре. Также Пентагон обеспечил дислокацию более десятка временных военных баз с 40−50 тысячами бойцов.
К атаке по Ирану могут быть привлечены стратегические бомбардировщики. Их не надо заранее перебрасывать на Ближний Восток, они в состоянии добраться до цели со своих постоянных аэродромов и с дозаправкой добраться до места нанесения удара.
Центральное командование США с 26 января проводит многодневные учения в зоне своей ответственности — в районе от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. Срок проведения тренировочных маневров военные не уточнили.
Вероятность удара США по Ирану
Прогнозы относительно нанесения удара США по Исламской Республике разные. В мировой прессе называются сроки проведения атаки — до конца недели. Обозреватели, политологи и военные эксперты признают, что их предположения могут оказаться ошибочными, так как решение об ударе принимает президент США Дональд Трамп, который отличается своей непредсказуемостью.
Американский лидер грозит властям Ирана с первых дней нового года. Глава Белого дома в соцсетях пообещал помощь протестующим в Исламской Республике и предупредил, что в случае убийства манифестантов атакует руководство страны.
Когда «большая армада» прибыла на Ближний Восток, Трамп заявил, что Тегеран демонстрирует готовность к уступкам и намерен заключить сделку с Вашингтоном. При этом руководство Исламской Республики неоднократно заявляло, что ответит на возможную агрессию США.
Политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына считает, что Трамп способен дать приказ ударить по Ирану и, в том числе, выбрать целью представителей властей республики.
«Эскалация [конфликта] вполне вероятна как по линии Иран — США, так и Иран — Израиль. Однако основные события мы, скорее всего, увидим весной, сейчас идет подготовка. Очевидно, что давление будет усиливаться. Могут быть предприняты попытки покушения на первых лиц, ликвидация командования», — приводит слова эксперта «Лента.ру».
Военный и политический эксперт, профессор Александр Тиханский в беседе со «Sputnik Беларусь» обратил внимание, что с прибытием авианосца Abraham Lincoln и других кораблей ударной группы существенно выросла мощность первого залпа США.
«Эта мощность на сегодняшний день составляет более тысячи единиц. То есть одномоментно вы можете запустить тысячу ракет — крылатых, баллистических, противокорабельных и так далее. В общем-то, весь арсенал, который есть на вооружении, которого требует поражение целей на территории Ирана, он может быть сразу в тысячу единиц. И это, естественно, сразу ставит не то что на кризис, а на критическую инфраструктуру иранское ПВО, которое еще с июня 25-го года не восстановилось…», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в самом Иране на фоне угроз Трампа об уничтожении властей республики и прибытия группировки США в Персидский залив чиновников готовят к действиям в условиях, когда высшего руководства Ирана не будет — или потому что их атакуют, или из-за проблем со связью, или по другим причинам.
