Парламентарии во Франции проголосовали за отмену понятия «супружеский долг»

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в среду единогласно утвердило законопроект, разъясняющий отсутствие каких-либо обязательств по вступлению в половые отношения в браке. Об этом сообщило Agence France-Presse.
По его информации, целью этой инициативы является устранение двусмысленности в гражданском кодексе. В нем предусмотрены четыре брачные обязанности: верность, помощь, поддержка и совместная жизнь. В кодексе не закреплено никаких обязанностей касательно сексуальных отношений. Однако в старой судебной практике в понятие «совместной жизни» входили в том числе и половые отношения, что позволяло сохранять идею так называемого «супружеского долга».
«Мы должны изменить закон, чтобы это понятие больше никогда не существовало ни в праве, ни в сознании людей», — приводит агентство слова одного из авторов инициативы, депутата Мари-Шарлотт Гарин. Она добавила, что «брак не может быть местом, в котором согласие на сексуальные отношения является приобретенным, окончательным и пожизненным».
Теперь в соответствии с процедурой документ будет передан в верхнюю палату парламента — Сенат. Депутаты надеются на принятие закона до лета.