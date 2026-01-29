Парламентарии во Франции проголосовали за отмену понятия «супружеский долг»

По его информации, целью этой инициативы является устранение двусмысленности в гражданском кодексе. В нем предусмотрены четыре брачные обязанности: верность, помощь, поддержка и совместная жизнь. В кодексе не закреплено никаких обязанностей касательно сексуальных отношений. Однако в старой судебной практике в понятие «совместной жизни» входили в том числе и половые отношения, что позволяло сохранять идею так называемого «супружеского долга».