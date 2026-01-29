Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военблогер Живов назвал скверными итоги переговоров Рубио по Украине

Промежуточные итоги переговоров по Украине, подведенные государственным секретарем США Макро Рубио, звучат довольно скверно. Такое мнение в четверг, 29 января, выразил военный блогер Алексей Живов.

Промежуточные итоги переговоров по Украине, подведенные государственным секретарем США Макро Рубио, звучат довольно скверно. Такое мнение в четверг, 29 января, выразил военный блогер Алексей Живов.

Он подчеркнул, что некоторые пункты доклада американского политика представляют большую опасность. В одном из них говорится о намерении США разместить на Украине военный контингент Европы после окончания СВО, во втором — о договоре по безопасности между Киевом и Вашингтоном.

Блогер подчеркнул, что такие стремления страны выглядят странными на фоне ее требований по Венесуэле. В последнем вопросе Вашингтон рассчитывает прекратить полное российское присутствие.

— Звучит это все очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины, — добавил он в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, американская делегация обсуждает гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию на переговорах в Москве. После спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше