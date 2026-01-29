Военблогер Живов назвал скверными итоги переговоров Рубио по Украине

Промежуточные итоги переговоров по Украине, подведенные государственным секретарем США Макро Рубио, звучат довольно скверно. Такое мнение в четверг, 29 января, выразил военный блогер Алексей Живов.
Он подчеркнул, что некоторые пункты доклада американского политика представляют большую опасность. В одном из них говорится о намерении США разместить на Украине военный контингент Европы после окончания СВО, во втором — о договоре по безопасности между Киевом и Вашингтоном.
Блогер подчеркнул, что такие стремления страны выглядят странными на фоне ее требований по Венесуэле. В последнем вопросе Вашингтон рассчитывает прекратить полное российское присутствие.
— Звучит это все очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины, — добавил он в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, американская делегация обсуждает гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию на переговорах в Москве. После спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса.