Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине

По словам Мерца, ключевые переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Германия, как он подчеркнул, не рассматривает себя в роли посредника в этом процессе. При этом канцлер заявил, что Берлин поддерживает уже идущие контакты между сторонами и рассчитывает на их скорейшее завершение.