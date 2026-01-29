Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложения о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту. Об этом сообщает издание Die Zeit.
По словам Мерца, ключевые переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Германия, как он подчеркнул, не рассматривает себя в роли посредника в этом процессе. При этом канцлер заявил, что Берлин поддерживает уже идущие контакты между сторонами и рассчитывает на их скорейшее завершение.
Заявление прозвучало на фоне дискуссии внутри немецкого политического истеблишмента. Накануне представитель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики Адис Ахметович выступил с призывом к прямым переговорам между канцлером ФРГ и президентом России.
Ахметович указал, что на текущий момент переговорный процесс демонстрирует лишь незначительный прогресс, а европейские страны фактически не участвуют в обсуждениях. По его словам, такая ситуация зашла в тупик и требует новых подходов, включая пересмотр уровня и формата дипломатических контактов с Россией.
