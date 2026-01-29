Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД объяснили отказ Кушнера и Уиткоффа участвовать в переговорах 1 февраля

Встреча 1 февраля по Украине пройдет в двухстороннем формате. В ГД объяснили, как повлияет отсутствие Уиткоффа и Кушнера на ход ближайших переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговорах 1 февраля между делегациями из РФ и Украины может быть связано с тем, что стороны будут обсуждать мелкие нюансы, которые не были затронуты на предыдущей встрече 23−24 января в Абу-Даби. Об этом aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что предстоящая встреча 1 февраля пройдет в двухстороннем формате между Москвой и Киевом, представители Вашингтона могут принять участие, но спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера на встрече не будет.

«Американцев не будет, я предполагаю, потому что будут уточнять какие-то мелкие вопросы, оставшиеся с предыдущей встречи… Если Кушнер и Уиткофф не будут участвовать, это хуже для сторон. Встречи — это, конечно, определенный шаг, но в этот раз он может быть не такой уверенный, потому что украинская делегация всегда готова соскочить с обязательств, которые обсуждались. Мы это неоднократно наблюдали», — сказал Чепа.

Депутат добавил, что США на переговорах между РФ и Украиной выступают стороной, которая подтверждает ранее достигнутые договоренности, и напоминает о них Киеву.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше