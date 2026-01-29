Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ сдались в плен в Харьковской области после месяца без ротации. По их словам, командование их бригады отказывалось проводить эвакуацию раненых, в результате чего те мучительно умирали прямо на позициях. Этот фактор, наряду с полным отсутствием ротации и истощением, стал одной из ключевых причин их добровольной сдачи в плен.