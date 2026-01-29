Группа украинских нацгвардейцев сдалась в плен ВС РФ под Димитровом

Всё произошло при зачистке дачного кооператива. Как отмечает агентство, жизням пленных ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ сдались в плен в Харьковской области после месяца без ротации. По их словам, командование их бригады отказывалось проводить эвакуацию раненых, в результате чего те мучительно умирали прямо на позициях. Этот фактор, наряду с полным отсутствием ротации и истощением, стал одной из ключевых причин их добровольной сдачи в плен.
Напомним, в конце прошлого года президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова. Военные вышли на прямую видеосвязь с главой государства из города. Командир подразделения подчеркнул, что его рота принимала непосредственное участие в завершающих боях за этот населённый пункт. Лидер РФ выразил признательность бойцам за их профессионализм и высокую результативность.
