В СНГ отреагировали на сообщение о выходе Молдавии из содружества

Молдавия не собирается выходить из всех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление в четверг, 29 января, сделал генсек содружества Сергей Лебедев.
Как сообщается, 2026 года Молдавия намерена остаться в ряде соглашений СНГ, которые ей будут выгодны. Страна уже вышла из незначительного количества соглашений.
«В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были… Но Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны», — сказал генсек СНГ.
Напомним, 19 января министр иностранных дел Молдавии Михая Попшоя сказал, что его страна выйдет из состава СНГ, а затем завершит процедуру денонсации ключевых соглашений с организацией. По его словам, после их официальной отмены республика юридически перестанет быть членом содружества, а де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше.