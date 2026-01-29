В СНГ отреагировали на сообщение о выходе Молдавии из содружества

Напомним, 19 января министр иностранных дел Молдавии Михая Попшоя сказал, что его страна выйдет из состава СНГ, а затем завершит процедуру денонсации ключевых соглашений с организацией. По его словам, после их официальной отмены республика юридически перестанет быть членом содружества, а де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше.