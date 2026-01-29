Ричмонд
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии

Каллас не поддержала идею Зеленского о европейской армии с участием ВСУ.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не поддержала идею Владимира Зеленского о создании европейской армии с участием ВСУ.

«У каждой европейской страны есть своя армия, а у 23 стран армии также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу себе представить, что страны ЕС создадут отдельную европейскую армию. Это должны быть те отдельные армии, которые уже существуют. Для меня вполне понятно, что в армии должна быть очень понятная субординация, чтобы всякий раз, когда что-то происходит, было ясно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, то это просто размоет картину», — заявила она на вопрос журналистов.

Зеленский озвучил свою идею о европейской армии на базе ВСУ на Мюнхенской конференции по безопасности.

