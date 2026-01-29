Шавкат Мирзиёев отбыл в Турцию

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Турцию, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана отбыл с официальным визитом в эту страну. В городе Анкаре лидеры Узбекистана и Турции проведут четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.
Программа визита также предусматривает участие узбекского лидера и его турецкого коллеги в ряде гуманитарных мероприятий.
