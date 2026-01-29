Мерц отказался быть посредником в переговорах России и Украины

Немецкий канцлер также раскритиковал одно из положений мирного договора, которые обсуждают США и Украина. Так, Мерц сказал, что Киев не станет членом Евросоюза до конца 2026 года. «Вступление Украины 1 января 2027 года исключено. Этого не произойдет. Эти процессы обычно длятся несколько лет», — сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, что полноценное вступление Украины в Евросоюз — это одна из ключевых гарантий безопасности для Киева.