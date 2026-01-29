Итоги амнистии и доверие к правосудию: Токаев принял главу Верховного суда

АСТАНА, 29 янв — Sputnik. Об итогах амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции, а также работе судей всех уровней президенту Касым-Жомарту Токаеву рассказал глава председателя Верховного суда Асламбек Мергалиев.
«В результате применения акта амнистии судами освобождены от наказания 583 лица, от дальнейшего отбывания наказания — свыше 5 тысяч осужденных, сокращены сроки наказания 9,2 тысячи человек», — отмечается в сообщении.
В 2025 году 98,8% судебных актов вышестоящие инстанции оставили без изменений.
Кроме того, по словам Мергалиева, улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с госорганами: 4,5 тысячи актов адморганов и должностных лиц признаны незаконными.
В Казахстане вдвое выросло число судебных процессов с присяжными — ВС.
Глава Верховного суда добавил, что 45,9% гражданских и 11,8% административных дел завершились примирением, а число дел об административных правонарушениях за 2025 год снизилось с 500 тысяч до 441 тысячи.
С 25,7% до 37,5% увеличилось число отказов судов в санкционировании содержания под стражей, добавил глава Верховного суда.
«При этом вдвое чаще назначался домашний арест вместо содержания под стражей (рост с 2 786 до 5 019). Этому способствовало расширение применения электронных браслетов (с 954 до 2 283 лиц), что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и сохранять социальные связи подследственных», — отметил Мергалиев.
За полгода в кассационные суды подали более 16,2 тысячи жалоб и протестов против 9,8 тысячи за аналогичный период 2025 года в Верховный суд.
Глава Верховного суда привел данные Бюро национальной статистики о росте доверия к судебной системе за 3 года: показатель увеличился с 55,2% в 2023 году до 63,2% в 2025 году.