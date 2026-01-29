Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: после военной кафедры казахстанцев не заставят служить

Заместитель министра обороны Казахстана Аскар Мустабеков ответил на вопросы о слухах, что выпускники военной кафедры вузов якобы будут обязаны служить в армии два года.

Источник: Курсив

Такого закона нет.

По его словам, никакого законопроекта, который бы вводил обязательную двухлетнюю службу после военной кафедры, сейчас нет и не разрабатывается. Мустабеков пояснил, что после окончания военной кафедры некоторых специалистов дефицитных направлений могут призвать для создания мобилизационного резерва.

«Это же необязательно, чтобы он служил. Он заключает контракт при поступлении на службу. Он не на срочную службу идет, а на службу по контракту. По заключении контракта столько лет он прослужит в армии», — пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что обязательного введения такого закона не предусматривается.

Армия Казахстана.

В Казахстане готовится масштабное обновление законодательства, регулирующего вопросы воинской дисциплины, правопорядка и профилактики правонарушений в Вооруженных силах.

Документы направлены на разграничение функций между военной полицией, командованием и другими органами, а также на создание правовых основ для использования цифровых систем мониторинга дисциплинарных проступков.