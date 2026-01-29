Минобороны: после военной кафедры казахстанцев не заставят служить

Такого закона нет.
По его словам, никакого законопроекта, который бы вводил обязательную двухлетнюю службу после военной кафедры, сейчас нет и не разрабатывается. Мустабеков пояснил, что после окончания военной кафедры некоторых специалистов дефицитных направлений могут призвать для создания мобилизационного резерва.
«Это же необязательно, чтобы он служил. Он заключает контракт при поступлении на службу. Он не на срочную службу идет, а на службу по контракту. По заключении контракта столько лет он прослужит в армии», — пояснил замминистра.
Он подчеркнул, что обязательного введения такого закона не предусматривается.
Армия Казахстана.
В Казахстане готовится масштабное обновление законодательства, регулирующего вопросы воинской дисциплины, правопорядка и профилактики правонарушений в Вооруженных силах.
Документы направлены на разграничение функций между военной полицией, командованием и другими органами, а также на создание правовых основ для использования цифровых систем мониторинга дисциплинарных проступков.