Каллас обвинила США в отсутствии поддержки Украины на протяжении года

Основную нагрузку по военной поддержке Украины сейчас несут европейские страны. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.

Источник: AP 2024

«Мы уже видим, что Соединённые Штаты не поддерживают Украину более года…», — сказала она.

Она добавила, что для эффективности любых будущих соглашений необходимо участие европейцев, поскольку конфликт продолжается.

Каллас также отметила, что именно на государства Европы в текущий момент ложится основное бремя помощи Незалежной в условиях затяжного конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил при обязательной поддержке со стороны США. Без этого меры безопасности не будут эффективны. Рубио также уточнил, что вопрос гарантий остаётся предметом обсуждения на уровне международных комитетов и предполагает координацию между США и странами Европы. Он отметил, что на данный момент существует общее соглашение о ключевых принципах, которые должны обеспечить надёжность защиты Украины.

