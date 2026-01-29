Каллас обвинила США в отсутствии поддержки Украины на протяжении года

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил при обязательной поддержке со стороны США. Без этого меры безопасности не будут эффективны. Рубио также уточнил, что вопрос гарантий остаётся предметом обсуждения на уровне международных комитетов и предполагает координацию между США и странами Европы. Он отметил, что на данный момент существует общее соглашение о ключевых принципах, которые должны обеспечить надёжность защиты Украины.