Руслан Желдибай прокомментировал уход с поста помощника президента

По его словам, в период работы он прилагал все усилия, чтобы на должном уровне выполнять задачи, возложенные главой государства.
«Я уверен, что принятые решения и проделанная работа со временем дадут свои результаты», — отметил он.
Желдибай подчеркнул, что всегда воспринимал государственную службу как большую ответственность. В дальнейшем он намерен использовать накопленный профессиональный опыт в интересах страны и для развития Отечества.
В завершение экс-пресс-секретарь поблагодарил всех за поддержку и теплые слова, которые получил после объявления об уходе с должности.
Ранее «Курсив» писал, что Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Желдибая от должности советника, одновременно назначив Айбека Смадиярова советником и пресс-секретарем главы государства. Желдибай занимал этот пост с февраля 2025 года, ранее работал в Администрации президента и продолжает оставаться директором комиссии Международной федерации дзюдо по новым технологиям и высоким достижениям.
Также президент освободил Светлану Жакупову от должности министра труда и социальной защиты населения. Она возглавляла ведомство с сентября 2023 года.
Указом Токаева главой министерства труда и социальной защиты населения стал Аскарбек Ертаев, ранее занимавший должность первого вице-министра.