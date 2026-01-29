Ричмонд
Руслан Желдибай прокомментировал уход с поста помощника президента

Руслан Желдибай сообщил, что завершил работу в должности помощника и пресс-секретаря президента. После утреннего освобождения от поста он опубликовал заявление, в котором подвел итоги своей работы и обозначил дальнейшие планы.

Источник: Курсив

По его словам, в период работы он прилагал все усилия, чтобы на должном уровне выполнять задачи, возложенные главой государства.

«Я уверен, что принятые решения и проделанная работа со временем дадут свои результаты», — отметил он.

Желдибай подчеркнул, что всегда воспринимал государственную службу как большую ответственность. В дальнейшем он намерен использовать накопленный профессиональный опыт в интересах страны и для развития Отечества.

В завершение экс-пресс-секретарь поблагодарил всех за поддержку и теплые слова, которые получил после объявления об уходе с должности.

Ранее «Курсив» писал, что Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Желдибая от должности советника, одновременно назначив Айбека Смадиярова советником и пресс-секретарем главы государства. Желдибай занимал этот пост с февраля 2025 года, ранее работал в Администрации президента и продолжает оставаться директором комиссии Международной федерации дзюдо по новым технологиям и высоким достижениям.

Также президент освободил Светлану Жакупову от должности министра труда и социальной защиты населения. Она возглавляла ведомство с сентября 2023 года.

Указом Токаева главой министерства труда и социальной защиты населения стал Аскарбек Ертаев, ранее занимавший должность первого вице-министра.