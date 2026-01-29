Руслан Желдибай прокомментировал уход с поста помощника президента

Ранее «Курсив» писал, что Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Желдибая от должности советника, одновременно назначив Айбека Смадиярова советником и пресс-секретарем главы государства. Желдибай занимал этот пост с февраля 2025 года, ранее работал в Администрации президента и продолжает оставаться директором комиссии Международной федерации дзюдо по новым технологиям и высоким достижениям.