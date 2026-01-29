Приговоры судов стали чаще пересматривать по жалобам казахстанцев

По гражданским делам доля отмененных приговоров тоже заметно выросла — с 3% до 18%. При этом повысилось и доверие к кассационным судам: за полгода 2025-го в них подали почти вдвое больше жалоб, чем в 2024 году — 16,2 тыс. вместо 9,8 тыс.
Кроме того, суды стали реже поддерживать ходатайства о заключении под стражу. Если в 2024 году доля отказов в аресте подозреваемого составляла 25,7%, то теперь она выросла до 37,5%. Одновременно вдвое чаще стал применяться домашний арест вместо содержания под стражей — показатель увеличился с 2 786 до 5 019 случаев. Этому способствовало расширение практики использования электронных браслетов — с 954 до 2 283 человек.
«Согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе за три года вырос с 55,2% в 2023 году до 63,2% в настоящее время», — подчеркнул Мергалиев.
Ранее «Курсив» писал, что за первые полгода 2025 года в Генеральную прокуратуру Казахстана поступило порядка 170 тыс. обращений от граждан. Примерно треть заявлений была связана с вопросами досудебного расследования, а еще около 10% обращений отражали несогласие заявителей с судебными приговорами.