Приговоры судов стали чаще пересматривать по жалобам казахстанцев

По итогам 2025 года Кассационный суд изменил 28% приговоров по уголовным делам в республике. В 2024 году этот показатель достигал лишь 8%. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.

Источник: Курсив

По гражданским делам доля отмененных приговоров тоже заметно выросла — с 3% до 18%. При этом повысилось и доверие к кассационным судам: за полгода 2025-го в них подали почти вдвое больше жалоб, чем в 2024 году — 16,2 тыс. вместо 9,8 тыс.

Кроме того, суды стали реже поддерживать ходатайства о заключении под стражу. Если в 2024 году доля отказов в аресте подозреваемого составляла 25,7%, то теперь она выросла до 37,5%. Одновременно вдвое чаще стал применяться домашний арест вместо содержания под стражей — показатель увеличился с 2 786 до 5 019 случаев. Этому способствовало расширение практики использования электронных браслетов — с 954 до 2 283 человек.

«Согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе за три года вырос с 55,2% в 2023 году до 63,2% в настоящее время», — подчеркнул Мергалиев.

Ранее «Курсив» писал, что за первые полгода 2025 года в Генеральную прокуратуру Казахстана поступило порядка 170 тыс. обращений от граждан. Примерно треть заявлений была связана с вопросами досудебного расследования, а еще около 10% обращений отражали несогласие заявителей с судебными приговорами.