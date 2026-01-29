Почему Израиль усиливает экономическое присутствие в Казахстане

Форум собрал представителей госорганов, институтов развития и бизнеса двух стран и был посвящен главному вопросу — как вывести торгово-инвестиционное сотрудничество на новый уровень, передает DKNews.kz.
Несмотря на устойчивые связи между Казахстаном и Израилем, участники форума сошлись во мнении: потенциал взаимодействия пока реализован лишь частично.
Товарооборот есть, возможностей — больше.
Открывая форум, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров отметил, что мероприятие выходит за рамки обычного делового общения. По его словам, это шаг к формированию нового этапа экономического партнерства.
За 11 месяцев прошлого года товарооборот между двумя странами составил 162 млн долларов. Показатель стабильный, но, как подчеркнули на форуме, он не отражает реальных возможностей. Наибольший нереализованный потенциал сосредоточен в агропромышленном комплексе, цифровизации, инновациях и водной инфраструктуре.
Казахстан, по словам Куантырова, заинтересован не просто в росте торговли, а в совместных проектах, новых производственных цепочках и долгосрочных партнерствах. Отдельно он подчеркнул готовность страны предложить израильскому бизнесу предсказуемую и открытую инвестиционную среду.
Почему Израиль интересен Казахстану.
Израильские технологии давно считаются одними из самых передовых в мире — особенно в агротехнологиях, управлении водными ресурсами, IT и финтехе. Именно эти направления сегодня критически важны и для Казахстана, который делает ставку на диверсификацию экономики и повышение ее устойчивости.
На форуме неоднократно звучала мысль, что экономики двух стран хорошо дополняют друг друга: Казахстан предлагает масштаб, ресурсы и рынок, Израиль — технологии, инновации и управленческие решения.
Инвестиции и конкретные проекты.
Отдельный блок форума был посвящен инвестиционным возможностям Казахстана. Заместитель председателя правления национальной компании по привлечению инвестиций представил приоритетные направления сотрудничества и пригласил израильские компании к реализации проектов в обрабатывающей промышленности, АПК, высоких технологиях и инфраструктуре.
И речь шла не о намерениях, а о конкретных шагах.
По итогам форума были подписаны три коммерческих документа:
меморандум о сотрудничестве в сфере модернизации жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры, инвестиционный договор по строительству битумного завода в Атырауской области, меморандум о взаимодействии в сфере электроэнергетики с использованием возобновляемых источников энергии в Восточно-Казахстанской области.
Эти проекты отражают ключевые приоритеты обеих сторон — инфраструктура, энергетика и устойчивое развитие.
От слов к практике.
В бизнес-форуме приняли участие около 30 израильских компаний, представляющих самые разные отрасли — от промышленности и высоких технологий до сельского хозяйства и медицины. Казахстанскую сторону представляли центральные госорганы, институты развития и частный бизнес.
Практическим продолжением форума стали B2B-встречи. Именно на них компании обсудили уже не общие направления, а конкретные модели сотрудничества, инвестиции и выход на новые рынки.
Почему это важно.
Казахстанско-израильский бизнес-форум показал: сотрудничество двух стран постепенно смещается от торговли к совместному созданию добавленной стоимости. В условиях глобальной нестабильности и технологических изменений такой подход становится особенно актуальным.
Для Казахстана это возможность ускорить внедрение передовых технологий и усилить ненефтяные сектора. Для Израиля — выход на новые рынки и участие в крупных инфраструктурных и промышленных проектах в Центральной Азии.
Именно такие форматы — с конкретными проектами и живым диалогом бизнеса — сегодня определяют, какие международные партнерства будут работать не на бумаге, а в реальной экономике.