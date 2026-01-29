Почему Израиль усиливает экономическое присутствие в Казахстане

Израильские технологии давно считаются одними из самых передовых в мире — особенно в агротехнологиях, управлении водными ресурсами, IT и финтехе. Именно эти направления сегодня критически важны и для Казахстана, который делает ставку на диверсификацию экономики и повышение ее устойчивости.