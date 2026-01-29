Ричмонд
СМИ: США оставляют за собой право нанесения превентивного удара по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио в среду в сенате заявил о возможности нанесения американцами упреждающего удара по Ирану.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет американская газета The Hill, Рубио вновь подчеркнул, что режим в Иране находится в самом уязвимом состоянии за последние десятилетия. По его словам, наращивание американских сил на Ближнем Востоке, которое было подкреплено прибытием на этой неделе авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln в район Центрального командования США (Centcom), «оправдано». Госсекретарь пояснил, что это необходимо для защиты более 30 000 военнослужащих США, размещенных на Ближнем Востоке.

Думаю, целесообразно разместить в регионе силы, которые могли бы отреагировать и… при необходимости упредить нападение на тысячи американских военнослужащих… а также наших союзников.

Марко Рубио
госсекретарь США

При этом Рубио надеется, что «этого не произойдет». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth Social вновь призвал Иран «заключить сделку», не забыв сопроводить свой призыв угрозами.

Как я некогда говорил Ирану — заключили сделку! Тогда они этого не сделали, и мы провели операцию «Полуночный молот». Следующая атака будет намного хуже! Не допускайте, чтобы это повторилось.

Дональд Трамп
президент США

Госсекретарь в среду подтвердил, что «президент всегда оставляет за собой возможность превентивной обороны», если в США подозревают, что противники собираются атаковать американские войска, размещенные за рубежом, добавляет онлайн-издание The War Zone.

На вопрос о том, кто бы мог возглавить Иран в случае свержения аятоллы Али Хаменеи, Рубио ответил: «Не думаю, что на вопрос о том, что произойдет в Иране, если Верховный лидер и режим падут, может быть простой ответ. Хотя мы надеемся, что это произойдет. Возможно, мы сможем привлечь кого-то к сотрудничеству внутри Ирана для транзита власти».

