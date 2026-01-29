МИД Франции высмеял конгрессменов США за публикацию «секретного» документа ЕК

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за публикацию ими «секретного» документа о цензуре Евросоюза в адрес американской компании X, владеющей одноименной социальной сетью.
«“Секретный приказ” ЕС был наконец обнаружен спустя 23 дня после его публикации на официальном сайте Еврокомиссии», — говорится на странице French Response в X, созданной французским внешнеполитическим ведомством в целях борьбы с дезинформацией. Ведомство также прикрепило ссылку, ведущую на сайт ЕК, где на самом деле документ был размещен 5 декабря 2025 года.
Сообщение было опубликовано в ответ на публикацию фракции республиканцев в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Конгрессмены представили документ как «секретный указ о цензуре» ЕК и утверждали, что ЕС оштрафовали X за введение системы верификации аккаунтов и «отказ подчиниться требованиям распространяющих дезинформацию лжеученых».
В прошлом году ЕК оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, X «нарушила нормы транспарентности». Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая «вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее “может купить любой”, а X “не проводит достаточной верификации”. Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть “не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей”, в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.