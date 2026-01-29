МИД Франции высмеял конгрессменов США за публикацию «секретного» документа ЕК

В прошлом году ЕК оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, X «нарушила нормы транспарентности». Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая «вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее “может купить любой”, а X “не проводит достаточной верификации”. Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть “не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей”, в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.