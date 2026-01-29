Литва угрожает Белоруссии закрыть границу из-за воздушных шаров

Для передачи дипломатической ноты временного поверенного в делах посольства Белоруссии пригласили в министерство иностранных дел Литвы. В документе ведомства говорится, что 27—28 января с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой, что представляло угрозу безопасности гражданской авиации. Из-за неизвестных воздушных объектов временно не работал Вильнюсский международный аэропорт. Инцидент стал причиной задержки пяти рейсов гражданской авиации, на которых летели 700 пассажиров, сообщает «Интерфакс».