Литва угрожает Белоруссии закрыть границу из-за воздушных шаров

Для передачи дипломатической ноты временного поверенного в делах посольства Белоруссии пригласили в министерство иностранных дел Литвы. В документе ведомства говорится, что
В Вильнюсе подчеркнули, что оценивают нарушения воздушного пространства с белорусской стороны как несоблюдение международного права и угрозу безопасности страны.
Литовский МИД потребовал от белорусских властей принять меры для предотвращения нарушений и усилить контроль за воздушным пространством и госграницей.
Литовская сторона предупредила, что в случае повторения инцидентов, готова вновь закрыть границы.
Первый раз Вильнюс перекрыл движение на пограничных пунктах с Белоруссией в октябре 2025 года. Граница между двумя странами оставалась закрытой до конца ноября.