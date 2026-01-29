Ричмонд
Литва угрожает Белоруссии закрыть границу из-за воздушных шаров

МИД Литвы передал ноту протеста Белоруссии с предупреждением о возможном закрытии границы в случае повторных нарушений воздушного пространства. Ранее литовские пограничники зафиксировали случай контрабанды с использованием воздушных шаров, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Для передачи дипломатической ноты временного поверенного в делах посольства Белоруссии пригласили в министерство иностранных дел Литвы. В документе ведомства говорится, что 27—28 января с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой, что представляло угрозу безопасности гражданской авиации. Из-за неизвестных воздушных объектов временно не работал Вильнюсский международный аэропорт. Инцидент стал причиной задержки пяти рейсов гражданской авиации, на которых летели 700 пассажиров, сообщает «Интерфакс».

В Вильнюсе подчеркнули, что оценивают нарушения воздушного пространства с белорусской стороны как несоблюдение международного права и угрозу безопасности страны.

Литовский МИД потребовал от белорусских властей принять меры для предотвращения нарушений и усилить контроль за воздушным пространством и госграницей.

Литовская сторона предупредила, что в случае повторения инцидентов, готова вновь закрыть границы.

Первый раз Вильнюс перекрыл движение на пограничных пунктах с Белоруссией в октябре 2025 года. Граница между двумя странами оставалась закрытой до конца ноября.