Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии

«Что касается сохранения независимости (Молдавии)… здесь есть вопросы. Когда президент страны, гражданка другого государства говорит о том, что проголосовала бы за присоединение к этому государству, это, конечно, вызвало большой негативный резонанс в обществе и даже на Западе. Непонятно, как это может президент страны заявлять такое», — сказал Лебедев журналистам, отвечая на вопрос, какие риски представляют планы выхода Молдавии из СНГ и для самой страны и для Содружества.