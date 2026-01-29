Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучены имена возможных кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области

Заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов может занять место сенатора от Нижегородской области в Совете Федерации.

Источник: пресс-служба ЗСНО

Об этом сообщил в своем телеграм-канале политический обозреватель Андрей Вовк со ссылкой на собственные источники.

Напомним, бывший ранее сенатором Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия. Он намерен уйти на СВО. В Совете Федерации Вайнберг представлял регион на протяжении 15 лет. Согласно действующему порядку, новый сенатор должен быть утвержден в течение месяца после отставки предшественника. Кандидат обязан быть не моложе 30 лет, обладать безупречной репутацией и постоянно проживать на территории Нижегородской области. Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания в феврале. Наиболее вероятным претендентом на вакантное место называют Дмитрия Краснова. В прошлом он руководил Торгово-промышленной палатой, был заместителем губернатора. По словам Вовка, Краснов выглядит как наиболее сбалансированная и приемлемая фигура фигура на сенатора. «На переходный период до новых выборов — точно», — написал он.

Альтернативным вариантом может стать Дмитрий Бедняков — действующий депутат Заксобрания, ранее работавший советником губернатора и возглавлявший администрацию Нижнего Новгорода. Политический обозреватель напомнил, что его кандидатура уже обсуждалась в 2021 году, однако тогда предпочтение было отдано Вайнбергу.

Отметим, что редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась к Дмитрию Краснову за комментарием относительно обсуждения его кандидатуры на пост сенатора, однако он наотрез отказался от комментариев. Впрочем, Вайнберг также не пожелал давать комментарии нашему изданию.