Озвучены имена возможных кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области

Напомним, бывший ранее сенатором Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия. Он намерен уйти на СВО. В Совете Федерации Вайнберг представлял регион на протяжении 15 лет. Согласно действующему порядку, новый сенатор должен быть утвержден в течение месяца после отставки предшественника. Кандидат обязан быть не моложе 30 лет, обладать безупречной репутацией и постоянно проживать на территории Нижегородской области. Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания в феврале. Наиболее вероятным претендентом на вакантное место называют Дмитрия Краснова. В прошлом он руководил Торгово-промышленной палатой, был заместителем губернатора. По словам Вовка, Краснов выглядит как наиболее сбалансированная и приемлемая фигура фигура на сенатора. «На переходный период до новых выборов — точно», — написал он.