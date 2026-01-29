В Заксобрании Челябинской области ужесточили санкции для депутатов

Как пояснил председатель Заксобрания Олег Гербер, основная цель нововведения — не столько штрафовать, сколько пресечь ситуацию, при которой депутат, покинувший регион, продолжает получать деньги из областного бюджета. Подобные случаи, по его словам, имели место в других субъектах Российской Федерации в 2022 году. Таким образом, система санкций призвана обеспечить постоянное присутствие и работу народных избранников в регионе.