В Заксобрании Челябинской области ужесточили санкции для депутатов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января, ФедералПресс. В Законодательном собрании Челябинской области ужесточили меры дисциплинарного воздействия на депутатов, работающих на постоянной основе. Отныне за четыре и более пропуска заседаний комитетов, президиума или пленарных заседаний без уважительной причины народный избранник может лишиться месячного денежного содержания.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«О проекте постановления ЗСО Челябинской области “О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Челябинской области “О выплатах депутатам ЗСО Челябинской области, осуществляющим полномочия на профессиональной (постоянной) основе. Решение принято”, — сообщает спикер ЗСО Олег Гербер.

Ранее в отношении депутатов уже применялись финансовые санкции: за каждый необоснованный пропуск удерживалась четверть от ежемесячной выплаты.

Как пояснил председатель Заксобрания Олег Гербер, основная цель нововведения — не столько штрафовать, сколько пресечь ситуацию, при которой депутат, покинувший регион, продолжает получать деньги из областного бюджета. Подобные случаи, по его словам, имели место в других субъектах Российской Федерации в 2022 году. Таким образом, система санкций призвана обеспечить постоянное присутствие и работу народных избранников в регионе.