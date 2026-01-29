Ричмонд
Политолог назвал причину дискуссий вокруг членства Украины в ЕС

Прием Украины в Евросоюз — предмет торга для политиков Европы. Лидеры стран ЕС используют неопределенность ситуации с присоединением Киева к ЕС для формирования своих позиций, которые позволят получить выгоду в диалоге с Брюсселем или Вашингтоном. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Вступление в ЕС для Украины является хоть какой-то конфетой, которая может сгладить горечь от переговоров с президентом США Дональдом Трампом», — цитирует эксперта «Лента.ру».

Политолог уточнил, что перспективы вступления в Евросоюз у Украины не отнимут, а вот сроки присоединения могут постоянно корректироваться. Он обратил внимание, что лидеры Европы постоянно меняют свои позиции по включению Украины в объединение. Некоторые из них то соглашаются на присоединение Киева к ЕС, то говорят, что украинская сторона не соответствует критериям.

По мнению Асафова, такое непостоянство — определение позиций для переговоров с руководством ЕС и США. Политолог добавил, что политики понимают, что вопросы поддержки Украины и предоставление ей гарантий встанут только тогда, когда приблизится этап заключения мирных договоренностей между Киевом и Москвой. Пока же в условиях неопределенности им выгодно озвучивать неопределенную точку зрения.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказал уверенность, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году. По его словам, Киев не в состоянии обеспечить соответствие страны Копенгагенским критериям.

