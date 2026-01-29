Политолог назвал причину дискуссий вокруг членства Украины в ЕС

Политолог уточнил, что перспективы вступления в Евросоюз у Украины не отнимут, а вот сроки присоединения могут постоянно корректироваться. Он обратил внимание, что лидеры Европы постоянно меняют свои позиции по включению Украины в объединение. Некоторые из них то соглашаются на присоединение Киева к ЕС, то говорят, что украинская сторона не соответствует критериям.