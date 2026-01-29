Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мистический ужас»: Трампу предрекли потерю избирателей и союзников

Неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа вызывают «мистический ужас» как среди жителей страны, так и со стороны союзников государства.

Источник: Reuters

Они чувствуют неуверенность, а среди избирателей растет недовольство, заявил социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В настоящий момент у Трампа далеко не блестящий уровень поддержки внутри США, — считает эксперт. — Направления внутренней и внешней политики Трампа вызывают большие вопросы у американской аудитории».

На этом фоне, по мнению Копатько, растет количество ситуаций, которые могут быть использованы против действующего американского лидера на промежуточных выборах. Избиратели теряют лояльность, причем речь идет как о внешней политике, так и о внутренней, в первую очередь относительно миграционного вопроса, пояснил он. Такие негативные оценки могут дестабилизировать положение президента, предупредил специалист.

«Минус везде превышает плюс. Негатив по отношению к Трампу выше, чем позитив», — заключил он.

До этого СМИ со ссылкой на данные опроса писали, что 65% избирателей президента США поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных «стран-целей». Так, уточняется, что 50% опрошенных заявили, что США следует предпринять военные действия в Иране, 32% назвали Мексику, 30% — Колумбию. Еще 25% считают, что США нужно начать военные действия в КНР, 21% — в Гренландии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше