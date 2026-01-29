Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но», сообщила пресс-служба президента.
Так, 29 января белорусский лидер с докладом принял председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. При этом Лукашенко сказал, что больше всего его волнует по ситуацию в белорусской столице.
— Главный вопрос — ситуация в Минске. Объективно, честно. Меня больше волнуют проблемы, — заметил он.
И здесь же белорусский президент озвучил одно «но», касаемо Минска.
— Я больших проблем не вижу в Минске. Но это я, — указала глава республики.
И поэтому Лукашенко сказал Кухареву, что как глава столицы, тот знает больше. Также белорусский президент сказал, что больше всего по Минску его волную проблемы управления мегаполисом, и сложности, вызванные непогодой нынешней зимой.
Еще Александр Лукашенко назвал главный вопрос в Минске.
Ранее белорусский лидер отреагировал на промежуточный итог масштабной проверки ВС Беларуси.
Тем временем глава Нацбанка Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси.