Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но»

Лукашенко назвал одно «но» по ситуации в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но», сообщила пресс-служба президента.

Так, 29 января белорусский лидер с докладом принял председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. При этом Лукашенко сказал, что больше всего его волнует по ситуацию в белорусской столице.

— Главный вопрос — ситуация в Минске. Объективно, честно. Меня больше волнуют проблемы, — заметил он.

И здесь же белорусский президент озвучил одно «но», касаемо Минска.

— Я больших проблем не вижу в Минске. Но это я, — указала глава республики.

И поэтому Лукашенко сказал Кухареву, что как глава столицы, тот знает больше. Также белорусский президент сказал, что больше всего по Минску его волную проблемы управления мегаполисом, и сложности, вызванные непогодой нынешней зимой.

Еще Александр Лукашенко назвал главный вопрос в Минске.

Ранее белорусский лидер отреагировал на промежуточный итог масштабной проверки ВС Беларуси.

Тем временем глава Нацбанка Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше