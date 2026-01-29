Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде

В их состав включены представители местных властей, территориальных подразделений полиции, ФСБ, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Основные задачи групп — оценка текущей обстановки в районах, контроль за антитеррористической защищённостью муниципальных объектов, подготовка предложений по усилению профилактических мер и информирование городской комиссии о любых изменениях в оперативной ситуации. Кроме того, группы будут участвовать в мониторинге социальных и политических процессов, влияющих на уровень угроз, а также обеспечивать реализацию решений как городской, так и областной антитеррористических комиссий. Работа будет вестись в соответствии с федеральным законодательством, указами президента, нормативными актами региона и планами, утверждёнными на 2024−2028 годы в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом.