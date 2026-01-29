CNN: Трамп рассматривает нанесение мощного удара по Ирану

«Он сейчас на политическом контуре пытается играть в быстрые шахматы, причем сразу на нескольких досках. И логика его действий — традиционная для крупного американского бизнесмена. Создается впечатление, что Трамп действует по инстинкту финансового спекулянта, когда видит, что здесь или там становится “жарко” и, значит, можно что-то “замутить” Трамп пользуется нестабильностью международной ситуации — ему кажется, что, чем она турбулентнее, тем больше у него шансов проявлять себя в качестве “главного начальника”, — сказал Климов.