Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

— Приятно помогать тем, кто все выполняет в срок все взятые на себя обязательства. Когда не просто строятся объекты, не просто строится жилье, а выполняется главная задача, поставленная Президентом нашей страны, по созданию комфортной и безопасной жизни для граждан. Такие регионы, такие команды, таких застройщиков, которые не каменные джунгли строят, а комфортное, качественное и доступное жилье, будем и дальше поддерживать, — заявил он.