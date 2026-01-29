Песков: истечение ДСНВ нарушит правовую базу стратегической стабильности

В случае решения США не продлевать ДСНВ, «конечно, с точки зрения дефицита договорно-правовой базы в этой области, он возникнет», уверен представитель Кремля. «Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего земного шара, потому что речь идет о глобальной стратстабильности», — добавил Песков.