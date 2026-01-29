Песков: истечение ДСНВ нарушит правовую базу стратегической стабильности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Отказ Вашингтона от продления договора об СНВ приведет лишь к дефициту правовой базы в сфере стратегической стабильности, что едва ли в интересах всего мира, не только России и США. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В случае решения США не продлевать ДСНВ, «конечно, с точки зрения дефицита договорно-правовой базы в этой области, он возникнет», уверен представитель Кремля. «Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего земного шара, потому что речь идет о глобальной стратстабильности», — добавил Песков.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) истекает в феврале. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой продлить действие установленных им ограничений хотя бы на один год, однако ответа из Вашингтона на это предложение не последовало.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не считает проблемой истечение срока действия ДСНВ, поскольку предпочел бы заключить более выгодное. При этом Вашингтон последовательно настаивает на том, что в будущий договор должен быть включен и китайский ядерный потенциал. Одновременно с этим учитывать СНВ, принадлежащие ядерным союзникам по НАТО — Великобритании и Франции — США не называли необходимым.