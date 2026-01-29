Мединский: Россия передала Украине 1 000 тел военных

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 38 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов», — написал он в Telegram-канале.
