Мединский: Россия передала Украине 1 000 тел военных

Киев передал Москве 38 тел российских бойцов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия в рамках cтамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 38 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов», — написал он в Telegram-канале.

