Кремль рассказал об итогах переговоров Путина с президентом Сирии

По его словам, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в этой сфере и отметили наличие «широкого потенциала» для его развития.
«Они (переговоры — ред.) были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная», — сказал он.
