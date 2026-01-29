Ричмонд
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина с президентом Сирии

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа были посвящены развитию двусторонних торгово-экономических отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в этой сфере и отметили наличие «широкого потенциала» для его развития.

«Они (переговоры — ред.) были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная», — сказал он.

